"Кроме Зенита, были предложения и от других российских клубов. Конкретно не могу сказать, но было несколько. Да, это клубы топ-пятерки, но зачем представлять Тимощука в футболке другого клуба? Если этого не произошло, то не произошло.

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Когда играл за Баварию, было предложение от Севильи. Манчини говорил, что хотел пригласить меня в Манчестер Сити. Слышал о предложении Арсенала, когда играл в Шахтере. Был Вольфсбург, где работал брат президента Баварии. Никогда первым не договаривался сам – сначала должны договориться клубы. Так было с Зенитом, где я подписал контракт в 00:04", – вспомнил Тимощук в интервью Гол.

Напомним, за 22 года своей карьеры хавбек успел поиграть в Волыни, Шахтере, Зените, Баварии и Кайрате.

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