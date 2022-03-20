"Кожна людина вибирає свій шлях. Тимощук вибрав такий – ніяких заяв про війну, продовжує працювати в Росії. Я цього не розумію. Гадаю, всі нормальні люди вже покинули Росію, розірвали контракти, хтось поїхав за кордон. Анатолія я не можу зрозуміти, але це його вибір. Може вже нічого не пояснювати, це нікому не потрібно. Але я його однозначно не підтримую.

"Та візьми ти свої яйця до рук": Вернидуб-молодший остаточно поставив хрест на Тимощуку

Тимощук – агент ФСБ? Гадаю, що це все ж фейк. Позбавлення Тимощука всіх нагород в Україні? В УАФ є відповідні люди, які ухвалювали це рішення, тому всі питання до них. Думаю, Анатолій міг вчинити по-іншому, покинути Зеніт і працювати в іншій команді. Чомусь він вибрав Пітер і далі там працює.

Для мене це дивно – хлопець із західної України, хоча й живе в Росії багато років. Варто було ухвалити інше рішення, а він має пояснити людям, чому ухвалив своє", – заявив Вірт у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках