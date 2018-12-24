Тимчик: Зорі у першій половині сезону багато не щастило

Захисник Зорі Олександр Тимчик розповів про свою адаптацію в луганському клубі та підбив підсумки першої частини чемпіонату.

"Перший час було непросто. Потрібно було звикнути до нової команди, до хлопців. Потім, коли почав до всього звикати, став набирати форму. Були хороші поєдинки з Брагою і Лейпцигом. В цілому, можна сказати, що команда в минулому частини виглядала гідно. Хоча часом були спади.

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Ми показували непогану гру. Було якесь невезіння. У багатьох матчах просто не вдавалося забити гол. На тренуваннях все виходило, а в іграх далеко не завжди.

На чемпіонат України, на жаль, ходить мало вболівальників. Коли грали з Брагою і Лейпцигом вдома, була прекрасна атмосфера. Спасибі за те, що вірили в нас і підтримували. Ми гідно виступили. Однак хотілося б бачити повний стадіон і в матчах внутрішнього чемпіонату", – цитує Тимчика офіційний сайт Зорі.