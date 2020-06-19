toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ІГОР СУРКІС РЕАЛ МАДРИД - ВАЛЕНСІЯ ТРАНСФЕРИ

Тимчик знайшов український аналог зв'язки Мессі-Альба

12:55 - Читать на русском
Тимчик знайшов український аналог зв'язки Мессі-Альба
Ліонель Мессі та Жорді Альба / Фото ФК Барселона

Захисник Зорі Олександр Тимчик захоплюється дуетом з донецького Шахтаря.

"Сильніше зв'язки Ісмаїлі-Тайсон може бути лише Альба-Мессі. Куди б після флангового проходу не прострілив Альба, Мессі опиниться в потрібному місці. Космічна взаємодія! Мессі практично завжди забиває з пасів Альби.

"Я його забрав із Валенсії": Суркіс – про трансферні пріоритети Динамо та готовність продати лідерів команди

Але потрібно віддати належне парі Ісмаїлі-Тайсон. Я в принципі не зможу назвати слабкі місця у грі Ісмаїлі. Ідеальний захисник. Він однаково ефективний як в грі на оборону, так і в атаці. Бажаю йому якнайшвидшого одужання!" – цитує Тимчика dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, у оборонця Шахтаря Ісмаїлі діагностували важку травму коліна, через яку бразилець пропустить близько півроку.

"Я зробив помилку – мною заволоділи емоції, жага результату": куди подівся і чим займається Володимир Мазяр

blog_ava
Маріуполь – Львів, Ворскла – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ
08:00
2861
Теги
Олександр Олександр Тимчик Жорді Жорді Альба Ліонель Ліонель Мессі Тайсон Ісмаїлі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
36
хв
Севілья
23:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук