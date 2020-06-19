Тимчик знайшов український аналог зв'язки Мессі-Альба

Захисник Зорі Олександр Тимчик захоплюється дуетом з донецького Шахтаря.

"Сильніше зв'язки Ісмаїлі-Тайсон може бути лише Альба-Мессі. Куди б після флангового проходу не прострілив Альба, Мессі опиниться в потрібному місці. Космічна взаємодія! Мессі практично завжди забиває з пасів Альби.

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Але потрібно віддати належне парі Ісмаїлі-Тайсон. Я в принципі не зможу назвати слабкі місця у грі Ісмаїлі. Ідеальний захисник. Він однаково ефективний як в грі на оборону, так і в атаці. Бажаю йому якнайшвидшого одужання!" – цитує Тимчика dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, у оборонця Шахтаря Ісмаїлі діагностували важку травму коліна, через яку бразилець пропустить близько півроку.

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