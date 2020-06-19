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Тымчик нашел украинский аналог связки Месси-Альба

12:55 - Читати українською
Тымчик нашел украинский аналог связки Месси-Альба
Лионель Месси и Жорди Альба / Фото ФК Барселона

Защитник Зари Александр Тымчик увлекается дуэтом из донецкого Шахтера.

"Сильнее связки Исмаили-Тайсон может быть только Альба-Месси. Куда бы после флангового прохода не прострелил Альба, Месси окажется в нужном месте. Космическое взаимодействие! Месси практически всегда забивает с пасов Альбы.

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Но нужно отдать должное паре Исмаили-Тайсон. Я в принципе не смогу назвать слабые места в игре Исмаили. Идеальный защитник. Он одинаково эффективен как в игре на оборону, так и в атаке. Желаю ему скорейшего выздоровления!" – цитирует Тымчика dynamo.kiev.ua.

Напомним, у защитника Шахтера Исмаили диагностировали тяжелую травму колена, из-за которой бразилец пропустит около полугода.

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Теги
Лионель Лионель Месси Александр Александр Тымчик Жорди Жорди Альба Тайсон Исмаили
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