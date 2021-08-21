"Вітаю Верес з перемогою. Вони чекали свого шансу і дочекалися. Ми їм допомогли в цьому. Футбол складається із помилок: котра команда менше помиляється – та й перемагає. Сьогодні ми двічі дуже грубо помилилися в обороні. Технічний брак у епізоді з вільним ударом і тактичний брак у епізоді з пропущеним голом.

Верес – Минай – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В перерві в нас у роздягальні була жорстка розмова. Були незадоволені першим таймом. Планували далі грати агресивніше. Але зрештою команда підлаштувалась під більш монотонний темп гри суперника. До того ж, зробили дві дитячі помилки. Не можуть футболісти рівня УПЛ так помилятися. За це і поплатилися.

Звісно, якби знав, що отримаємо право виконувати пенальті – не міняв би Селезньова. Але не можна передбачити майбутнє. Це вже історія", – цитує Цимбала офіційний сайт Вереса.

Верес здобув першу перемогу після повернення в УПЛ, мінімально перегравши Минай