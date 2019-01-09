"Ти врятував мене", – Зозуля допоміг оговтатись партнеру, який втратив свідомість в матчі з Гранадою

Форвард Альбасете Роман Зозуля допоміг одноклубнику прийти до тями під час матчу проти Гранади.

Під час поєдинку Альбасете проти Гранади (1:1) гравець андалусійців Герман Санчес зіткнувся з одноклубником Зозулі Реєм Манаєм. Як наслідок, форвард Альбасете втратив свідомість. Йому на допомогу прийшов Роман Зозуля, який надав футболістові першу медичну допомогу.

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8 січня Манай вперше побачив партнерів по команді після злощасного зіткнення. "Ти врятував мене", – сказав Манай Зозулі під час зустрічі, повідомляє 5maseldescuento.

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