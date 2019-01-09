toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

"Ти врятував мене", – Зозуля допоміг оговтатись партнеру, який втратив свідомість в матчі з Гранадою

10:27 2363 Читать на русском
"Ти врятував мене", – Зозуля допоміг оговтатись партнеру, який втратив свідомість в матчі з Гранадою
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Форвард Альбасете Роман Зозуля допоміг одноклубнику прийти до тями під час матчу проти Гранади.

Під час поєдинку Альбасете проти Гранади (1:1) гравець андалусійців Герман Санчес зіткнувся з одноклубником Зозулі Реєм Манаєм. Як наслідок, форвард Альбасете втратив свідомість. Йому на допомогу прийшов Роман Зозуля, який надав футболістові першу медичну допомогу.

Зозуля розповів іспанській пресі, чим Селезньов може вразити Малагу

8 січня Манай вперше побачив партнерів по команді після злощасного зіткнення. "Ти врятував мене", – сказав Манай Зозулі під час зустрічі, повідомляє 5maseldescuento.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ

Теги
Українці за кордоном Іспанія Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Гранада Гранада
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
53
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук