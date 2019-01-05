Зозуля розповів іспанській пресі, чим Селезньов може вразити Малагу

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокоментував майбутній перехід свого колишнього одноклубника Євгена Селезньова до Малаги.

"Я грав разом із ним за Дніпро, коли тренером команди був Хуанде Рамос. Ми з ним формували пару форвардів. Селезньов – великий, фізично сильний нападник. Він добре бореться в штрафному майданчику.

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Також на нього можна покластися у виконанні пенальті. Я помітив, як він не зводить очей з воротаря і здатний легко його обдурити", – цитує Зозузю ElDesmarque Málaga.

Варто зауважити, що Альбасете Зозулі в цьому сезоні є конкурентом Малаги в боротьбі за вихід до Прімери.

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