toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК АНГЛІЇ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Зозуля розповів іспанській пресі, чим Селезньов може вразити Малагу

22:46 112 Читать на русском
Зозуля розповів іспанській пресі, чим Селезньов може вразити Малагу
Роман Зозуля та Євген Селезньов / соцмережі

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокоментував майбутній перехід свого колишнього одноклубника Євгена Селезньова до Малаги.

"Я грав разом із ним за Дніпро, коли тренером команди був Хуанде Рамос. Ми з ним формували пару форвардів. Селезньов – великий, фізично сильний нападник. Він добре бореться в штрафному майданчику.

Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорті його зустрічали журналісти та вболівальники

Також на нього можна покластися у виконанні пенальті. Я помітив, як він не зводить очей з воротаря і здатний легко його обдурити", – цитує Зозузю ElDesmarque Málaga.

Варто зауважити, що Альбасете Зозулі в цьому сезоні є конкурентом Малаги в боротьбі за вихід до Прімери.

"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у Малагу

Теги
Українці за кордоном Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Моурінью виключив повернення в Бенфіку
    Португалія — 15:19735 Моурінью виключив повернення в Бенфіку
13
год
:
51
хв
Ейбар
13:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук