Своє останнє повідомлення Дієго Марадона надіслав бойфренду своєї колишньої дружини Маріо Бодрі. Аудіоповідомлення у WhatsApp опублікувала аргентинська телепрограма Secretos Verdaderos.

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"Привіт, Маріо. Це Дієго. Ти можеш сприйняти ці слова неоднозначно, але я бачу, що Вероніці добре. Вона сказала мені, що зараз з тобою. Піклуйся про неї і про мого ангела Дієго, якому немає рівних. У мене багато синів, але цей позбавить мене останніх сивих волосин", – цитує повідомлення Football-italia.

Нагадаємо, 60-річний Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу.

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