"Смерті Марадони можна було уникнути. Луке – хороша людина, але, якщо у мене буде найкращий Феррарі у світі і я віддам його п'ятирічному хлопчику, він його знищить.

Лікар Марадони відреагував на звинувачення у смерті легенди

Дієго впав з ліжка за кілька днів до смерті і вдарився об стіну правим боком голови. І вони не зробили ніяких тестів після цього", – цитує Бодрі Marca.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Аргентинські правоохоронці вже розпочали перевірку дій Леопольдо Луке за підозрою у ненавмисному вбивстві 60-річного Дієго.

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