Марадона важко травмувався незадовго до смерті – нові факти останніх днів життя легенди
09:37 - Читать на русском
Маріо Бодрі, який проживає з екс-дружиною Дієго Марадони, підтвердив халатність лікаря аргентинця – Леопольдо Луке.
"Смерті Марадони можна було уникнути. Луке – хороша людина, але, якщо у мене буде найкращий Феррарі у світі і я віддам його п'ятирічному хлопчику, він його знищить.
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Дієго впав з ліжка за кілька днів до смерті і вдарився об стіну правим боком голови. І вони не зробили ніяких тестів після цього", – цитує Бодрі Marca.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Аргентинські правоохоронці вже розпочали перевірку дій Леопольдо Луке за підозрою у ненавмисному вбивстві 60-річного Дієго.
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