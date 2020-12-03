"Ты воспримешь эти слова неоднозначно", – опубликовано последнее обращение Марадоны
Легенда мирового футбола Марадона перед смертью больше всех беспокоился о своем 7-летнем сыне Диего.
Свое последнее сообщение Диего Марадона отправил бойфренду своей бывшей жены Марио Бодри. Аудиосообщение в WhatsApp опубликовала аргентинская телепрограмма Secretos Verdaderos.
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"Привет, Марио. Это Диего. Ты можешь воспринять эти слова неоднозначно, но я вижу, что Веронике хорошо. Она сказала мне, что сейчас с тобой. Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня последних седых волос", – цитирует сообщение Football-italia.
Напомним, 60-летний Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа.