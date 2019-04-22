"Ти не розумієш, куди лізеш", – Береза розповів про зустріч з Коломойським

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза запевнив, що олігарх Ігор Коломойский, який був власником Дніпра, ніяким чином не впливає на політику його клубу.

"Ви ж чітко знаєте, хто є засновником СК Дніпро-1. Я скажу один момент: я був одним із тих, хто переконував Коломойського просто не заважати нам.

Особисто зустрічався із ним і переконав, що на сьогоднішній день формат СК Дніпро-1 – це той варіант, коли ми можемо підхопити прапор, щоб він не впав і не затоптався.

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Я не є противником ФК Дніпро, навпаки, я був багатолітнім вболівальником ФК. Повірте, в мене серце кров’ю обливається від того, що відбулося із ФК. Але СК Дніпро-1 – це інша історія. Я можу сказати, що, мабуть, моя розмова із Коломойським гарантувала те, щоб він нам не заважав.

Спочатку він не вірив. Недовіра від Коломойського була в десять разів більша, ніж у вас. Він говорив: "Ти не розумієш, куди лізеш". А я казав: "Давайте спробуємо", – сказав Береза для телеканалу "Футбол 1".

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