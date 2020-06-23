Тете – найкращий гравець 27-го туру УПЛ

Бразильський легіонер "помаранчево-чорних" Тете став першим серед усіх гравців УПЛ у поточному турі.

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 27-го туру було визнано 20-річного півзахисника Шахтаря Тете, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Хавбек обійшов у голосуванні воротаря Динамо Георгія Бущана, голкіпера Ворскли Дмитра Різника, форварда полтавців Руслана Степанюка та форварда Маріуполя Руслана Фоміна.

Нагадаємо, Тете у чемпіонському поєдинку проти Олександрії вийшов на заміну у другому таймі і оформивши дубль, достроково приніс "гірникам" золото української першості.

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