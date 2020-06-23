Тете – лучший игрок 27-го тура УПЛ

Бразильский легионер "оранжево-черных" Тете стал первым среди всех игроков УПЛ в текущем туре.

После опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком 27-го тура были признан 20-летний полузащитник Шахтера Тете, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Хавбек обошел в голосовании вратаря Динамо Георгия Бущана, голкипера Ворсклы Дмитрия Резника, форварда полтавчан Руслана Степанюка и форварда Мариуполя Руслана Фомина.

Напомним, Тете в чемпионском поединке против Александрии вышел на замену во втором тайме и оформив дубль, досрочно принес "горнякам" золото украинского первенства.

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