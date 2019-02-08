Террі назвав оригінальну причину вибору 26-го номеру на спині

Екс-капітан Челсі Джон Террі розповів, чому протягом усієї кар'єри виступав під 26-м номером.

Тренер Астон Вілли Джон Террі у своєму Instagram відповідав на питання вболівальників. Один з них запитав, чому англієць протягом своєї кар'єри футболіста грав під 26-м номером.

Террі пригадав найгірший момент у кар'єрі

"Коли я пробився у першу команду, то отримав цей номер. Потім побачив вболівальників, які вдягали футболки з моїм іменем і цим номером, і я просто не хотів змушувати їх купувати нові футболки", – пояснив легендарний захисник.

Джон Террі завершив кар'єру восени 2018 року і став помічником головного тренера Астон Вілли Діна Сміта.

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