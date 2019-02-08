Террі пригадав найгірший момент у кар'єрі

Легендарний капітан Челсі Джон Террі розповів, який день став чорним для його ігрової кар'єри.

Террі, відповідаючи на питання у своєму Instagram, розповів, що вважає фінальний матч Ліги чемпіонів між Челсі та Манчестер Юнайтед найгіршим моментом у своїй кар'єрі гравця.

"Найгірший момент в кар'єрі? Москва. Досі боляче", – написав Джон в сторіс.

Капітан, лідер, легенда: ікона Челсі Джон Террі – незабитий пенальті в Москві, секс-скандал та тріумф у Мюнхені

Нагадаємо, тоді фінал Ліги чемпіонів 2008 року зіграли у Москві. Основний час закінчився внічию з рахунком 1:1, а у серії пенальті більше пощастило манкуніанському клубу (5:6). Террі не вдалося реалізувати один із одинадцятиметрових ударів Челсі. Тоды у Джона поїхала нога, він послизнувся і вдарив вкрай невдало.