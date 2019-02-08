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Терри назвал оригинальную причину выбора 26-го номера на спине

14:34 55 Читати українською
Терри назвал оригинальную причину выбора 26-го номера на спине
Джон Терри / соцсети

Экс-капитан Челси Джон Терри рассказал, почему на протяжении всей карьеры выступал под 26-м номером.

Тренер Астон Виллы Джон Терри в своем Instagram отвечал на вопросы болельщиков. Один из них спросил, почему англичанин в течение своей карьеры футболиста играл под 26-м номером.

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"Когда я пробился в первую команду, то получил этот номер. Потом увидел болельщиков, которые одевали футболки с моим именем и этим номером, и я просто не хотел заставлять их покупать новые футболки", – объяснил легендарный защитник.

Джон Терри завершил карьеру осенью 2018 года и стал помощником главного тренера Астон Виллы Дина Смита.

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Теги
Джон Терри Джон Терри Астон Вилла Астон Вилла Челси Челси Англия
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