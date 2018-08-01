Терористи планували теракт на Камп Ноу під час матчу Барселона – Бетіс

Чемпіон Іспанії Барселона став ціллю терористичного угруповання Ісламська Держава.

17 серпня 2017 року джихадисти влаштували теракт на популярній серед туристів вулиці Барселони Ла Рамбла. Терористи на фургоні жорстоко протаранили натовп людей, внаслідок чого загинули 13 осіб, а ще 100 отримали поранення. Однак іспанським правоохоронцям вдалось попередити ще більшу трагедію. Ті ж терористи планували теракт на стадіоні Барселони, інформує El Periódico.

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Камп Ноу повинен був стати ціллю терористичного угрупування Ісламська Держава через три дні після жахіття на Ла Рамбла, а саме 20 серпня, коли Барселона у першому матчі сезону приймала Бетіс.

У телефоні вбитого в Таррагоні терориста Мохамеда Хічамі були знайдені схеми будівлі Камп Ноу, а також чимало інших фото арени, яка здатна прийняти більше 100 тисяч глядачів.

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Продавець одного з офіційних магазинів Барси підтвердила, що бачила терористів у приміщенні за декілька днів до жорстокого теракту.

Каталонська поліція "Моссос" та Національна гвардія Іспанія вважають, що терористи могли атакувати легендарний стадіон двома способами – за допомогою фургона або поясів шахіда.