toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

Терористи планували теракт на Камп Ноу під час матчу Барселона – Бетіс

13:01 546 Читать на русском
Терористи планували теракт на Камп Ноу під час матчу Барселона – Бетіс
Терористи планували теракт під час матчу Барселона – Бетіс

Чемпіон Іспанії Барселона став ціллю терористичного угруповання Ісламська Держава.

17 серпня 2017 року джихадисти влаштували теракт на популярній серед туристів вулиці Барселони Ла Рамбла. Терористи на фургоні жорстоко протаранили натовп людей, внаслідок чого загинули 13 осіб, а ще 100 отримали поранення. Однак іспанським правоохоронцям вдалось попередити ще більшу трагедію. Ті ж терористи планували теракт на стадіоні Барселони, інформує El Periódico.

Теракт у Барселоні: Дінь надавав першу допомогу постраждалим

Камп Ноу повинен був стати ціллю терористичного угрупування Ісламська Держава через три дні після жахіття на Ла Рамбла, а саме 20 серпня, коли Барселона у першому матчі сезону приймала Бетіс.

У телефоні вбитого в Таррагоні терориста Мохамеда Хічамі були знайдені схеми будівлі Камп Ноу, а також чимало інших фото арени, яка здатна прийняти більше 100 тисяч глядачів.

Перед матчем ПСЖ – Бордо поліція запобігла теракту біля стадіону

Продавець одного з офіційних магазинів Барси підтвердила, що бачила терористів у приміщенні за декілька днів до жорстокого теракту.

Каталонська поліція "Моссос" та Національна гвардія Іспанія вважають, що терористи могли атакувати легендарний стадіон двома способами – за допомогою фургона або поясів шахіда.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Бетіс Бетіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
49
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук