Террористы планировали теракт на Камп Ноу во время матча Барселона – Бетис

Чемпион Испании Барселона стал целью террористической группировки Исламское Государство.

17 августа 2017 джихадисты устроили теракт на популярной среди туристов улице Барселоны Ла Рамбла. Террористы на фургоне жестоко протаранили толпу людей, в результате чего погибли 13 человек, а еще 100 получили ранения. Однако испанским правоохранительным органам удалось предотвратить еще большую трагедию. Те же террористы планировали теракт на стадионе Барселоны, информирует El Periódico.

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Камп Ноу должен был стать целью террористической группировки Исламское Государство через три дня после ужаса на Рамбла, а именно 20 августа, когда Барселона в первом матче сезона принимала Бетис.

В телефоне убитого в Таррагоне террориста Мохаммеда Хичами были найдены схемы здания Камп Ноу, а также многие другие фото арены, которая способна принять более 100 тысяч зрителей.

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Продавец одного из официальных магазинов Барсы подтвердила, что видела террористов в помещении за несколько дней до жестокого теракта.

Каталонская полиция "Моссос" и Национальная гвардия Испания считают, что террористы могли атаковать легендарный стадион двумя способами – с помощью фургона или поясов шахида.