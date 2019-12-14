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Тернопіль готовий виділити солідну суму на модернізацію свого стадіону – місто претендує на фінал Кубка України

13:42 44 Читать на русском
Тернопіль готовий виділити солідну суму на модернізацію свого стадіону – місто претендує на фінал Кубка України
Міський стадіон Тернополя / фото з відкритих джерел

Тернопіль продовжує претендувати на проведення фіналу Кубка України 2019/20.

"До нас приїжджала інспекція, яка дуже детально вивчала стадіон і зробила свої зауваження щодо необхідних змін. Ми маєму цілком зрозумілу картину, яким повинен бути стадіон на день проведення фіналу Кубка України", – сказав голова федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик в ефірі Футбол NEWS.

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Зокрема, необхідно вирішити проблеми з відсутністю платформ для телетрансляцій, недостатнім освітленням, а також невідповідність медіа-зони та віп-ложі. Мер Тернополя Сергій Надал запевнив, що місто готове виділити близько п'яти мільйонів гривень на усунення цих недоліків.

"Розрахунки вже зроблені, ми говорили з підприємствами в Тернополі, які можуть виконувати такі роботи. Зараз ведеться проектування. Якщо буде підтвердження від УАФ, то ми встигаємо всі ці речі зробити", – сказав Надал.

До слова, остаточне рішення щодо місця проведення фіналу Кубка України буде прийняте в найближчі дні.

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