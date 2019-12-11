toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ШАХТАР - АТАЛАНТА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЛУГАНО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кубок України: УАФ назвала дату проведення жеребкування 1/4 фіналу

17:38 672 Читать на русском
Кубок України: УАФ назвала дату проведення жеребкування 1/4 фіналу
Динамо – головний фаворит Кубка України після перемоги над Шахтарем

Українська асоціація футболу оголосила дату проведення жеребкування чвертьфіналів Кубка України.

Визначення чвертьфінальних пар відбудеться у середу, 18 грудня, у конференц-залі Будинку футболу, інформує офіційний сайт УАФ. Початок жеребкування – о 13:00.

Поворознюк: УАФ не виплатила Інгульцю преміальні за вихід у фінал Кубка України

Нагадаємо, до 1/4 фіналу Кубка України вийшли Динамо, Десна, Олександрія, Маріуполь, Ворскла, Інгулець, Минай і Альянс.

До слова, фінал Кубка України-2019/2020 заплановано на 13 травня 2020 року. Найвірогіднішим місцем його проведення називають Тернопіль.

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

blog_ava
Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
жеребкування Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України Кубок України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
хв
Шахтар
19:55
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук