Кубок України: УАФ назвала дату проведення жеребкування 1/4 фіналу

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Динамо Загреб – Манчестер Сіті: Зінченко в заявці вперше після травми – стартові склади та онлайн-трансляція матчу
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Зірка Барселони на вершині, Арсенал – у топі та норвезький невдаха: 10 наймолодших бомбардирів Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 18:30 564
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Динамо – Лугано: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 17:10 2569
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Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 17:06 50375
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"Син Роналду навчається у моїй школі – дитина як дитина": українець у Ювентусі – юного форварда розшукала легенда клубуІнтерв’ю — 16:00 8114