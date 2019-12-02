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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тер Штеген назвав два ключових фактори перемоги над Атлетіко

12:12 199 Читать на русском
Тер Штеген назвав два ключових фактори перемоги над Атлетіко
Марк-Андре тер Штеген / Фото з відкритих джерел

Німецький голкіпер каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген поділився враженнями від перемоги над Атлетіко (1:0) у матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії.

 
Ліонель Мессі 86’
86’ Ліонель Мессі

"Всі показали свою найкращу гру. В даному випадку Мессі забив, а я відіграв на нуль. Цього ми і хотіли найбільше. Ми оборонялися коли треба і билися до кінця, щоб здобути перемогу.

Геніальний гол Мессі у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона

Ми завжди намагаємося захищатися якнайкраще, але у нас не завжди виходить запобігти небезпечним моментам суперника. Нам було складно, але ми впоралися з тиском на початку матчу", – сказав тер Штеген в коментарі виданню Marca.

Нагадаємо, після мінімальної перемоги над Атлетіко Барселона набрала однакову кількість очок з Реалом і вийшла на першу сходинку турнірної таблиці.

Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1

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