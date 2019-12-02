Геніальний гол Мессі у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона

Атлетіко мінімально поступився Барселоні у 15 турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Атлетіко – Барселона на сайті "Футбол 24".

Команда Дієго Сімеоне мала незначну перевагу упродовж більшої частини матчу, однак феноменальна гра Марка-Андре тер Штегена і неточність власних ударів не дозволили мадридцям вийти вперед.

Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1

Барселона відповіла лише кількома млявими спробами загострити гру, тому нульова нічия стала б цілком справедливим підсумком поєдинку. Втім, втрутився Мессі. Геніальний аргентинець у дотик обігрався із Суаресом перед штрафним майданчиком суперника і невідпорно пропив під ліву стійку – 0:1.