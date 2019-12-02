toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА ОЛІМПІК - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Геніальний гол Мессі у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона

09:56 676 Читать на русском
Геніальний гол Мессі у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона
Атлетико – Барселона – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Атлетіко мінімально поступився Барселоні у 15 турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Атлетіко – Барселона на сайті "Футбол 24".

 
Ліонель Мессі 86’
86’ Ліонель Мессі

Команда Дієго Сімеоне мала незначну перевагу упродовж більшої частини матчу, однак феноменальна гра Марка-Андре тер Штегена і неточність власних ударів не дозволили мадридцям вийти вперед.

Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1

Барселона відповіла лише кількома млявими спробами загострити гру, тому нульова нічия стала б цілком справедливим підсумком поєдинку. Втім, втрутився Мессі. Геніальний аргентинець у дотик обігрався із Суаресом перед штрафним майданчиком суперника і невідпорно пропив під ліву стійку – 0:1.

blog_ava
Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1
03:55
5131
Теги
Відеоновини Іспанія Атлетіко - Барселона Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Ла Ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
23
хв
Майнц
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук