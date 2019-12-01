Барселона завдяки "золотому" м'ячу Мессі перемогла Атлетіко у Мадриді

В рамках матчу 16-го туру чемпіонату Іспанії Барселона здобула мінімальну виїзну перемогу над Атлетіко, повернувшись на вершину турнірної таблиці Ла Ліги.

Матч розпочався за рясного дощу та свисту на адресу Антуана Грізманна. Мадридські футболісти також вийшли на поєдинок зарядженими, що ледь не вилилось у гол вже на 7-й хвилині: Ермосо прострілив з правого краю штрафного, а Фірпо зрізав м'яч у дальній кут власних воріт – стійка врятувала Барселону! Надалі "матрацники" провели низку підходів до воріт суперника, але у стартовий відрізок нічого гострішого створити вже не вдалося. Атлетіко після моменту Фірпо на старті мав лише удар головою у виконанні Феліпе з подачі Тріпп'єра, але це було занадто неточно.

Атака Барселони у перші півгодини зустрічі виглядала настільки пасивно, що Мессі на порталі статистичному Whoscored деякий час мав найнижчу оцінку серед усіх футболістів на полі. Атлетіко міг за це покарати на 20-й хвилині, але у справу втрутився тер Штеген – Марк-Андре ногою парирував замикання Ермосо метрів з чотирьох! На 25-й же Ермосо міг відзначитись обвідним ударом з-за меж штрафного в дальній кут – поруч зі стійкою!

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Лише після цього "блаугранас" огризнулися моментом: Мессі обікрав Ерреру та увійшов у карний майданчик, зібрав на собі захисників та викотив передачу вправо на абсолютно вільного Ракітіча – Іван же пробив повільно й низом, давши можливість Облаку врятувати Атлетіко! Після цього темп гри трішки впав. Команди приблизно 10 хвилин переводили дух, займаючись позиційною боротьбою в центрі поля. Трішки краще в ній виглядала Барселона.

Остання десятихвилинка виявилась просто пекельною. Спочатку відзначитись шикарним голом могла Барселона, але постріл Суареса метрів з 22-х на 36-й хвилині пройшов у сантиметрах від дальньої стійки. Атлетіко відповів на 40-й кутовим, подачу з якого потужним ударом головою замкнув Мората – вийшло по центру, але дуже незручно для голкіпера. Тим не менш, тер Штеген однією рукою примудрився "вигребти" м'яч з лінії воріт. Ще за три хвилини по цьому видихати при корнері довелося вже фанатам Атлетіко – Піке замкнув навіс від прапорця головою, влучивши у поперечину! Зрештою, на перерву команди пішли без голів.

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Старт другого тайму більше відповідав загальним очікуванням від поєдинку. Барселона багато володіла м'ячем, однак серйозного просування уперед система оборона Атлетіко гостям не дозволяла. Із більш-менш гострих епізодів можна згадати хіба що постріл Грізманна з лінії штрафного в руки Облаку та удар Корреа з відскоку на 55-й – його встигли заблокувати захисники. Загалом, цей відрізок матчу гідний того, щоб про нього забути.

На 60-х хвилинах стало веселіше, адже Барселона почала серйозно притискати Атлетіко. Так, на 61-й Мессі змістився в центр і пробив з напівкола перед штрафним – Облак парирував перед собою, але встиг накрити м'яч з другої спроби! На 63-й каталонці вискочили у красиву контратаку з передачею на лінію карного майданчика під удар Суаресу – Луїс вистрілив у дотик, відправивши м'яч до рук голкіпера! Ще за хвилину Мессі пробив зі схожої точки, але політ м'яча захисники зуміли заблокували. Крім того, на 69-й засмутити Ванду Метрополітано міг Грізманн, який завдав удару метрів з 17-ти з напівоберту – над поперечиною!

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На 70-х хвилинах цікавіше виглядав Атлетіко. Зокрема, на 72-й Мората п'яткою замкнув простріл Корреа, підправивши м'яч у дальній кут, однак Роберто виніс його з лінії воріт. На 76-й же Альваро вистрілив з дистанції – зависоко. Втім, темп гри мадридців у цей період збивали заміни та купа фолів, в яких найбільше діставалося Піке. На 83-й хвилині Жерар таки покинув поле, не зумівши відновитися після жорсткого стику з Вітоло.

Ендшпіль поєдинку не вражав гостротою та високими швидкостями. Команди взагалі перестали створювати моменти, тож на деяку мить здалося, що всіх влаштовує нічия. Коли рівень змирення з подібним результатом досягнув максимум, слово взяв вже шестиразовий володар Золотого м'яча: на 86-й хвилині Мессі змістився з правого флангу, обігрався у стіночку з Суаресом і з лінії штрафного у дотик відправив м'яч точнісінько під ліву стійку – 0:1! Сімеоне одразу кинув у бій форварда Лоді, але все вже було марно. Гол Ліонеля виявився переможним.

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Таким чином, Барселона набрала 31 заліковий бал, порівнявшись з Реалом за очками та очоливши турнірну таблицю Ла Ліги. Атлетіко, маючи в активі лише 25 пунктів, залишився на шостій сходинці.

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