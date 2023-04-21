"Вовки" були на межі вильоту з ЛЄ, але класний гол Пауло Дибали на 89-й хвилині перевів гру в екстра-тайм. Там римляни дотисли суперника, забивши ще двічі. 4:1 – другий сезон поспіль Моурінью вивів Рому у півфінал єврокубка.

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"Команда зіграла дуже добре у складному поєдинку. Нам протистояла дуже хороша команда, але Рома її перевершила. Тепер ви розумієте, чому в мене так багато сивого волосся. Я провів 150 матчів у єврокубках, бачив усе. Ще до гри я сказав гравцям, що це буде зовсім інший матч, ніж проти Зальцбурга чи Буде-Глімт у минулому сезоні. Я вважав, що рахунок 1:0 на 90-й хвилині був би ідеальним.

Радий за команду та вболівальників. Намагаюся дарувати їм радість. Впевнений, що вони б пішли додому щасливими за будь-якого результату.

Моє майбутнє? Я щасливий у Ромі, не можу цього приховувати. У мене гарні стосунки з власниками. Коли я кажу щось, що суперечить їхній позиції, вони поважають мою думку. Мені шкода гравців, я співчуваю їм. Не можу сказати, що вони схожі на моїх дітей, але я люблю їх майже так само. Мені подобаються тутешні люди, а я подобаюся їм.

Іноді я висловлюю розчарування через свої великі амбіції, але загалом можу сказати, що я щасливий. Працюю для людей і бачу в їхніх очах радість", – цитує Моурінью Roma Press.

У півфіналі Ліги Європи 60-річний португалець протистоятиме колишньому підопічному. Байєр, який очолює Хабі Алонсо, пройшов бельгійський Уніон Сент-Жилуаз.

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