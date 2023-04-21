Другий за престижністю єврокубок зібрав топові команди на вирішальних стадіях плей-офф. Після чвертьфінальних матчів сформувалися пари 1/2 фіналу.

Півфінальні пари Ліги Європи-2022/23:

Ювентус – Севілья

Рома – Байєр

Севілья розгромила МЮ і зіграє з Ювентусом, який втримав позитивний рахунок проти Спортінга. Хабі Алонсо на чолі Байєра розбив Уніон Сент-Жилуаз і зустрінеться зі своїм колишнім наставником Жозе Моурінью, який з Ромою вистраждав перемогу над Фейєнордом.

Перші півфінали відбудуться 11 травня, а матчі-відповіді – 18 травня. Рома та Ювентус розпочнуть вдома. Нагадаємо, що фінал Ліги Європи-2022/23 прийме Пушкаш Арена в Будапешті 31 травня. Переможець отримає місце в груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/24.

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