Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг розповів про травми в команді напередодні матчу в Лізі Європи.

Наставник "червоних" дияволів отримав підсилення перед зустріччю з Барселоною. Тен Хаг оголосив про два важливі повернення до основного складу.

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"Попереду ще тренування, але я очікую, що Харрі Магуайр і Антоні готові. Антоні Марсьяль не зіграє. Він повернувся на поле, але не тренувався з командою. Доведеться трішки почекати.

Що ми зробимо по-іншому? Ви побачите завтра, на полі. Звичайно, у нас є ідея, але, звичайно, ми не розкажемо цього наразі", – цитує Тен Хага Mirror.

Манчестер Юнайтед зіграє матч-відповідь проти Барселони 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що перша зустріч закінчилась внічию 2:2.

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