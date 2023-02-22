Головний тренер Барселони Хаві визначився з гравцями, які вирушать до Англії.

Каталонці перед матчем з Манчестер Юнайтед в плей-офф Ліги Європи втратили трьох ключових гравців. Хаві довелося додати в заявку двох футболістів з молодіжної команди – воротаря Тенаса та півзахисника Касадо.

"Барсагейт" може вплинути на заявку України на ЧС-2030 – уряд Іспанії боїться санкцій ФІФА

Півзахисник Гаві пропустить гру через дискваліфікацію. Усман Дембеле та Педрі наразі травмовані. Обидва гравці не встигли відновитися від пошкоджень.

Нагадаємо, що Барселона зіграє матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Воротарі: тер Штеген, Пенья та Тенас.

Захисники: Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Крістенсен, Ерік Гарсія, Маркос Алонсо, Жорді Альба та Алехандро Бальде.

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Френкі де Йонг, Серхі Роберто, Франк Кессьє, Пабло Торре та Марк Касадо.

Нападники: Роберт Лєвандовскі, Рафінья, Ферран Торрес і Ансу Фаті.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"