Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг рассказал о травмах в команде в преддверии матча в Лиге Европы.

Наставник "красных дьяволов" получил усиление перед встречей с Барселоной. Тен Хаг объявил о двух важных возвращениях в основной состав.

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"Впереди еще тренировки, но я ожидаю, что Харри Магуайр и Антони готовы. Антони Марсьяль не сыграет. Он вернулся на поле, но не тренировался с командой. Придется немного подождать.

Что мы сделаем по-другому? Вы увидите завтра на поле. Конечно, у нас есть идея, но, конечно, мы не расскажем сейчас", – цитирует Тен Хага Mirror.

Манчестер Юнайтед сыграет ответный матч против Барселоны 23 февраля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что первая встреча закончилась вничью 2:2.

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