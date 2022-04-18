Аякс та МЮ завершують перемовини щодо компенсації за тренера, орієнтовна сума якої складе 2 млн євро. Саме від узгодження відступних залежить дата офіційного оголошення про призначення Тен Хага. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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За словами інсайдера, Мітчел ван дер Гааг – нинішній асистент Тен Хага в Аяксі – увійде в його тренерський штаб і в Манчестері.

Нагадаємо, 52-річний Тен Хаг очолює Аякс з 2017-го. Найвище досягнення – вихід у півфінал ЛЧ 2018/19 та два золотих дублі в Нідерландах. Вчора, 17 квітня, Аякс під його керівництвом програв ПСВ фінал Кубка Нідерландів.

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