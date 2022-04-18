Аякс и МЮ завершают переговоры касательно компенсации за тренера, ориентировочная сумма которой составит 2 млн евро. От согласования отступных зависит дата официального объявления о назначении Тен Хага. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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По словам инсайдера, Митчел ван дер Гааг – нынешний ассистент Тен Хага в Аяксе – войдет в его тренерский штаб и в Манчестере.

Напомним, 52-летний Тен Хаг возглавляет Аякс с 2017-го. Наивысшее достижение – выход в полуфинал ЛЧ 2018/19 и два золотых дубля в Нидерландах. Вчера, 17 апреля, Аякс под его руководством проиграл ПСВ финал Кубка Нидерландов.

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