Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг відзначив професіоналізм Кріштіану Роналду. "Я не випустив Роналду проти Ман Сіті за рахунку 0:4 з поваги до нього. Це жодним чином не стосується того, що може статися у січні чи наступного року. Я не бачу,

Наставник манкуніанців через скандальне інтерв'ю був змушений скасувати відпочинок із сім'єю. Однак Ерік Тен Хаг досі переконаний, що Роналду міг би принести користь Манчестер Юнайтед у другій половині сезону, повідомляє ESPN.

"Я не поважаю Тен Хага": Роналду дав вибухове інтерв'ю – зірка Ман Юнайтед почувається зрадженим

За інформацією джерела, нідерландець хотів бачити у своїй команді Роналду, який був би мотивованим і у хорошій формі. Однак тепер це неможливо. МЮ не бачить варіантів, за яких португальця можна було б інтегрувати в команду після завершення ЧС-2022.

Хоча Тен Хаг цінує вміння Роналду, він дав керівництву зрозуміти, що не готовий жертвувати атмосферою в колективі. Наставник Манчестер Юнайтед готовий попрощатися з Кріштіану під час зимового трансферного вікна, навіть якщо клуб не зможе підписати заміну.