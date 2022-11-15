Тен Хаг досі вважає, що Роналду може бути корисним Манчестер Юнайтед – інтерв'ю португальця провокує на радикальні дії
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду шокував клуб своїми відвертими заявами для преси.
Наставник манкуніанців через скандальне інтерв'ю був змушений скасувати відпочинок із сім'єю. Однак Ерік Тен Хаг досі переконаний, що Роналду міг би принести користь Манчестер Юнайтед у другій половині сезону, повідомляє ESPN.
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За інформацією джерела, нідерландець хотів бачити у своїй команді Роналду, який був би мотивованим і у хорошій формі. Однак тепер це неможливо. МЮ не бачить варіантів, за яких португальця можна було б інтегрувати в команду після завершення ЧС-2022.
Хоча Тен Хаг цінує вміння Роналду, він дав керівництву зрозуміти, що не готовий жертвувати атмосферою в колективі. Наставник Манчестер Юнайтед готовий попрощатися з Кріштіану під час зимового трансферного вікна, навіть якщо клуб не зможе підписати заміну.