Наставник манкунианцев из-за скандального интервью был вынужден отменить отдых с семьей. Однако Эрик Тен Хаг до сих пор убежден, что Роналду мог бы принести пользу Манчестер Юнайтед во второй половине сезона, сообщает ESPN.

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным

По информации источника, нидерландец хотел бы видеть в своей команде Роналду, который был бы мотивирован и в хорошей форме. Однако теперь это невозможно. МЮ не видит вариантов, при которых португальца можно было бы интегрировать в команду после завершения ЧМ-2022.

Хотя Тен Хаг ценит умения Роналду, он дал руководству понять, что не готов пожертвовать атмосферой в коллективе. Наставник Манчестер Юнайтед готов попрощаться с Криштиану во время зимнего трансферного окна, даже если клуб не сможет подписать замену.