Тен Хаг считает, что Роналду может быть полезен Манчестер Юнайтед – интервью португальца принуждает к радикальным мерам
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду шокировал клуб по своим откровенными заявлениями для прессы.
Наставник манкунианцев из-за скандального интервью был вынужден отменить отдых с семьей. Однако Эрик Тен Хаг до сих пор убежден, что Роналду мог бы принести пользу Манчестер Юнайтед во второй половине сезона, сообщает ESPN.
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По информации источника, нидерландец хотел бы видеть в своей команде Роналду, который был бы мотивирован и в хорошей форме. Однако теперь это невозможно. МЮ не видит вариантов, при которых португальца можно было бы интегрировать в команду после завершения ЧМ-2022.
Хотя Тен Хаг ценит умения Роналду, он дал руководству понять, что не готов пожертвовать атмосферой в коллективе. Наставник Манчестер Юнайтед готов попрощаться с Криштиану во время зимнего трансферного окна, даже если клуб не сможет подписать замену.