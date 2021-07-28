Теллес пропустить старт сезону АПЛ
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про стан оборонця "червоних дияволів" Алекса Телелса.
"На жаль, новини гірші, ніж ми сподівалися. Травма виявилася трохи серйозніша, ніж ми розраховували, і Теллес буде відсутній весь серпень, я думаю", – поділився Сульшер у коментарі офіційному сайту Манчестер Юнайтед.
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Зазначимо, що манкуніанці розпочнуть сезон поєдинком із Лідсом 14 серпня. Також, бразилець пропустить щонайменше матчі з Саутгемптоном та Вулверхемптоном.
До слова, Теллес відіграв у 27 поєдинках у складі МЮ в минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 6 результативних передач.
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