"На жаль, новини гірші, ніж ми сподівалися. Травма виявилася трохи серйозніша, ніж ми розраховували, і Теллес буде відсутній весь серпень, я думаю", – поділився Сульшер у коментарі офіційному сайту Манчестер Юнайтед.

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Зазначимо, що манкуніанці розпочнуть сезон поєдинком із Лідсом 14 серпня. Також, бразилець пропустить щонайменше матчі з Саутгемптоном та Вулверхемптоном.

До слова, Теллес відіграв у 27 поєдинках у складі МЮ в минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 6 результативних передач.

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