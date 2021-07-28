"К сожалению, новости хуже, чем мы надеялись. Травма оказалась несколько серьезнее, чем мы рассчитывали, и Теллес будет отсутствовать весь август, я думаю", – поделился Сульшер в комментарии официальному сайту Манчестер Юнайтед.

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Отметим, что манкунианцы начнут сезон поединком с Лидсом 14 августа. Также, бразилец пропустит минимум матче с Саутгемптоном и Вулверхэмптоном.

К слову, Теллес сыграл в 27 матчах в составе МЮ в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 6 результативных передач.

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