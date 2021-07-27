Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Варана
Захисник Реала Рафаель Варан приєднався до Манчестер Юнайтед.
Рафаель Варан відтепер захищатиме кольори Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.
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28-річному французу залишилось лише пройти медогляд. За інформацією ЗМІ, Реал отримає за свого гравця близько 50 млн євро, це 4-й за вартістю трансфер на вихід мадридців в історії. Контракт француза з "червоними дияволами" буде розрахований до літа 2026-го.
Нагадаємо, Рафаель виступав за мадридський клуб з 2011 року. У минулому сезоні Ла Ліги Варан провів 31 поєдинок, в яких відзначився двома голами.
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