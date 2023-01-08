"Я не хочу його бачити (президента Інтернасьйонала Алессандро Барселлоса – прим.) навіть пофарбованим у золото переді мною. У мене була хороша зарплата, хороший контракт в Шахтарі, і він щодня дзвонив мені, щоб я повернувся. В результаті я розірвав контракт в Україні, залишив вагон грошей, щоби приїхати сюди і все завершилося таким до мене ставленням.

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Чоловіче, та я жив цим, я був фанатом на полі! Найбільше я хотів цього року стати чемпіоном. Я сказав хлопцям, якщо вони захочуть, то нехай зменшать мені зарплату, хай вони це зроблять. Я був готовий до цього і до того, щоб боротися за місце у стартовому складі. Але вони не захотіли цього, а я не буду так сильно принижувати себе.

Я пішов звідти і попросив їх подбати про гардеробників та масажисток. Сеу Джентіл, гардеробник, працює там уже 40 років. Ці люди не мали ані копійки призових. Ми, футболісти, були тими, хто сплачував їм бонуси. Я вираховував ці суми зі своєї зарплати, щоби віддати їм. Можливо, багато хто зараз не повірить тому, що я говорю, але це так.

Тайсон був ініціатором бунту гравців Інтернасьйонала? Вони скинули все на мене. У роздягальні сиділи 33 гравці й всі казали, що не збираються тренуватися, але все було приписано Тайсону. У президента забракло сміливості сказати на прес-конференції, що це не так. Хлопці підставили мене, як дитину. Все виглядало так, що це я зробив", – поділився Тайсон в коментарі UOL Esporte.

Нагадаємо, колишній легіонер Шахтаря повернувся у свій рідний клуб в квітні 2021 року. Він відразу став одним із лідерів команди та невдовзі отримав капітанську пов'язку. Символічно, що останній матч за Інтернасьйонал став для Тайсона 200-м у футболці цього клубу.

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