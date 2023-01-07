Тайсон став вільним агентом – екс-лідер Шахтаря покинув Інтернасьйонал, відзначивши ювілей
Бразильський півзахисник Тайсон залишився без клубу. Його контракт з Інтернасьйоналем завершився.
Клуб уже попрощався з 34-річним футболістом у соцмережах. "Мультичемпіон Тайсон завершив свій другий похід у червоній футболці. 44 голи та 23 результативні передачі. Він назавжди залишиться в історії клубу завдяки своєму внеску та ідентичності. Дякуємо, Тайсоне!" – йдеться у повідомленні прес-служби.
Екс-зірка збірної України залишився без команди
Нагадаємо, колишній легіонер Шахтаря повернувся у свій рідний клуб в квітні 2021 року. Він відразу став одним із лідерів команди та невдовзі отримав капітанську пов'язку. Символічно, що останній матч за Інтернасьйонал став для Тайсона 200-м у футболці цього клубу.
До слова, у Бразилії хавбек виступав лише за цей клуб. Із Інтернасьйонала Тайсон переходив у харківський Металіст влітку 2010 і туди ж повернувся після 11 років кар'єри в Україні.