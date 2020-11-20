"У колективі завжди є молоді і старі. У Шахтарі теж зараз склалася така ситуація. Старші Тайсон, Марлос, Дентінью тримають всіх інших бразильців у кулаці, а ті за ними тягнуться. Команда буде змінюватися, в Шахтарі починається зміна поколінь. Клубу буде важкувато в цьому плані.

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Звичайно, час відпустити Тайсона уже давно настав. Він однозначно хоче піти – показує це всім своїм виглядом. Часто чимось незадоволений, говорить про це в пресі. Якщо ви затягуєте з продажем футболіста, він пересиджує в клубі, це перетворюється на проблеми в колективі. Тайсон займає місце молодих гравців – того ж Соломона, Тете", – сказав Воробей в інтерв'ю Tribuna.com.

Зауважимо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. За цей час гравець став одним із лідерів команди, провівши понад 280 матчів у футболці донеччан. Останнім часом все частіше з'являється інформація про бажання бразильця повернутися на батьківщину, де на нього претендують кілька місцевих клубів.

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