"В коллективе всегда есть молодые и старики. В Шахтере тоже сейчас сложилась такая ситуация. Старики Тайсон, Марлос, Дентиньо держат всех других бразильцев в кулаке, а те за ними тянутся. Команда будет меняться, в Шахтере начинается смена поколений. Клубу будет трудновато в этом плане.

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Конечно, время отпустить Тайсона уже давно наступило. Он однозначно хочет уйти – показывает это всем своим видом. Часто чем-то недоволен, говорит об этом в прессе. Если вы затягиваете с продажей футболиста, он пересиживает в клубе, это превращается в проблемы в коллективе. Тайсон занимает место молодых игроков – того же Соломона, Тете", – сказал Воробей в интервью Tribuna.com.

Заметим, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. За это время игрок стал одним из лидеров команды, проведя более 280 матчей в футболке дончан. В последнее время все чаще появляется информация о желании бразильца вернуться на родину, где на него претендуют несколько местных клубов.

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