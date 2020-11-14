Потенційний перехід вінгера Шахтаря Тайсона в Інтернасьйонал може не відбутись.

Як відомо, Тайсон неодноразово заявляв про бажання повернутись в Інтернасьйонал, в якому розпочинав свою кар'єру. Це мало статись влітку 2021 року по завершенню контракту з Шахтарем, а ЗМІ вже повідомляли про попередні домовленості.

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За інформацією Revista Colorada, цей трансфер тепер під питанням, адже ініціатором переходу був екс-наставник Інтернасьйонала Едуардо Коудет, з яким бразилець мав чудові стосунки. Нещодавно аргентинський фахівець очолив Сельту.

Ба більше, агент Тайсона Дієго Дорнеллес, який колись відкрито заявляв про повернення вінгера на батьківщину, після відходу Коудета не став коментувати інформацію про можливий перехід свого клієнта.

Зауважимо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. За цей час гравець став одним із лідерів команди, провівши понад 280 матчів у футболці донеччан.

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