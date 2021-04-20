"Тайсон справді міг грати за збірну України. Він був близьким до того, щоб грати за нашу національну команду. Якби свого часу збірну Бразилії очолив не Тіте, який бачив талант Тайсона, який знав його з юних років, то цей футболіст грав би за збірну України.

Тайсон хоче завершити кар'єру в Україні, але це буде не Шахтар

Коли постав вибір між Україною та Бразилією, Тайсон сказав: "Мене не зрозуміють. Для кожного бразильця це мрія – грати за національну команду. Ми можемо не грати в клубах, але повинні грати за збірну. Це серце Бразилії", – сказав Циганик.

Нагадаємо, влітку 2016-го збірну Бразилії очолив її нинішній керманич Тіте, а вже восени того ж року Тайсон вперше отримав виклик до національної команди. На той момент гравець Шахтаря дебютував за Бразилію в матчі відбору на ЧС-2018 зі збірною Колумбії, вийшовши на заміну на 86-й хвилині замість Габріела Жезуса.

"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу