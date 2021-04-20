"Тайсон действительно мог играть за сборную Украины. Он был близок к тому, чтобы играть за нашу национальную команду. Если бы в свое время сборную Бразилии возглавил не Тите, который видел талант Тайсона, который знал его с юных лет, то этот футболист играл бы за сборную Украины.

Тайсон хочет завершить карьеру в Украине, но это будет не Шахтер

Когда встал выбор между Украиной и Бразилией, Тайсон сказал: "Меня не поймут. Для каждого бразильца это мечта – играть за национальную команду. Мы можем не играть в клубах, но должны играть за сборную. Это сердце Бразилии", – сказал Цыганык.

Напомним, летом 2016-го сборную Бразилии возглавил ее нынешний наставник Тите, а уже осенью того же года Тайсон впервые получил вызов в национальную команду. На тот момент игрок Шахтера дебютировал за Бразилию в матче отбора на ЧМ-2018 со сборной Колумбии, выйдя на замену на 86-й минуте вместо Габриэла Жезуса.

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