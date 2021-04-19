"Тайсон мені зателефонував і сказав, що я поквапився, коли сказав, що ми його ніколи більше не побачимо в українському чемпіонаті.

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Тайсон, коли дізнався, що Ярославський збирається відродити Металіст, пообіцяв, що після закінчення контракту з Інтернасьйоналем він повернеться в Металіст. Він хоче закінчити кар'єру в Металісті Ярославського і Краснікова. У Харкові – там, де він починав в Україні. Він вважає, що повинен віддати борг Ярославському і цьому клубу за те, що вони для нього зробили", – сказав Циганик.

Нагадаємо, першим українським клубом у кар'єрі Тайсона став харківський Металіст, куди він перейшов влітку 2010-го із бразильського Інтернасьйонала за понад 6 млн євро. Загалом Тайсон зіграв за Металіст 83 матчі, у яких забив 20 голів та віддав 26 асистів.

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