Тайсон про викрадення матері: Ми все ще налякані

Хавбек Шахтаря Тайсон дав перший коментар після інциденту з викраденням його матері.

Нагадаємо, 16 липня поблизу власного будинку викрали маму півзахисника Шахтаря. Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників протягом години. Жінка була знайдена в будинку неподалік, який належить одному із злочинців.

В результаті операції було затримано п'ятьох зловмисників.

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"Ми все ще налякані, ніколи не думали, що одного разу з нами може трапитися подібне, це здавалося неймовірним. Слава Богу, з моєю матір'ю все добре! Їй досі страшно, але фізично вона здорова.

Я хотів би подякувати всім за добрі підтримку! А також подякувати за відмінну роботу поліцію і військових, ви були ефективні і діяли дуже швидко, без вашої роботи я не знаю, що б сталося. Велике вам спасибі від усього серця", – написав Тайсон в Інстаграмі.

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