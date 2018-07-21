Тайсон о похищении матери: Мы все еще напуганы

Хавбек Шахтера Тайсон дал первый комментарий после инцидента с похищением его матери.

Напомним, 16 июля возле собственного дома похитили маму полузащитника Шахтера. Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников в течение часа. Женщина была найдена в доме неподалеку, который принадлежит одному из преступников.

В результате операции были задержаны пятеро злоумышленников.

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"Мы все еще напуганы, никогда не думали, что однажды с нами может случиться подобное, это казалось невероятным. Слава Богу, с моей матерью все хорошо! Ей до сих пор страшно, но физически она здорова.

Я хотел бы поблагодарить всех за добрые поддержку! А также поблагодарить за отличную работу полиции и военных, вы были эффективны и действовали очень быстро, без вашей работы я не знаю, что бы произошло. Большое вам спасибо от всего сердца", – написал Тайсон в Инстаграме.

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