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Тайсон привітав Де Пену з перемогою в Кубку України

9 липня 22:47 - Читать на русском
Тайсон привітав Де Пену з перемогою в Кубку України
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Півзахисник Шахтаря Тайсон не оминув увагою тріумф Динамо в Кубку України.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Тайсон опублікував світлину разом з Карлосом Де Пеною у своєму Instagram. "Вітаю, друже мій", – підписав бразилець фото англійською та російською.

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Відзначимо, що завдяки цій перемозі Динамо знову зрівнялось із Шахтарем за кількістю трофеїв – обидва клуби тепер мають по 35 титулів у період незалежної України.

Нагадаємо, Динамо обіграло Ворсклу в серії пенальті та здобуло Кубок України. Зазначимо, що Де Пена відзначився асистом в основний час та реалізував свій 11-метровий удар.

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Теги
Динамо Динамо Тайсон Карлос Карлос Де Пена Шахтар Шахтар Кубок України Динамо - Ворскла
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