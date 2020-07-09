Тайсон привітав Де Пену з перемогою в Кубку України

Півзахисник Шахтаря Тайсон не оминув увагою тріумф Динамо в Кубку України.

Тайсон опублікував світлину разом з Карлосом Де Пеною у своєму Instagram. "Вітаю, друже мій", – підписав бразилець фото англійською та російською.

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Відзначимо, що завдяки цій перемозі Динамо знову зрівнялось із Шахтарем за кількістю трофеїв – обидва клуби тепер мають по 35 титулів у період незалежної України.

Нагадаємо, Динамо обіграло Ворсклу в серії пенальті та здобуло Кубок України. Зазначимо, що Де Пена відзначився асистом в основний час та реалізував свій 11-метровий удар.

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