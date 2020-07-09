Тайсон поздравил Де Пену с победой в Кубке Украины

Полузащитник Шахтера Тайсон не обошел вниманием триумф Динамо в Кубке Украины.

Тайсон опубликовал фотографию вместе с Карлосом Де Пеной в своем Instagram. "Поздравляю, мой друг", – подписал бразилец фото на английском и русском языках.

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Отметим, что благодаря этой победе Динамо снова сравнялось с Шахтером по количеству трофеев – оба клуба теперь имеют по 35 титулов в период независимой Украины.

Напомним, Динамо обыграло Ворсклу в серии пенальти и завоевало Кубок Украины. Отметим, что Де Пена отличился ассистом в основное время и реализовал свой 11-метровый удар.

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