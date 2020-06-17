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Тайсон заявив про бажання проміняти Шахтар на Інтернасьйонал

17 червня 23:56 - Читать на русском
Тайсон заявив про бажання проміняти Шахтар на Інтернасьйонал
Тайсон / Фото AS

Бразильський лідер Шахтаря Тайсон відверто заговорив про повернення на батьківщину.

"Це туга, яка переходить з дня у день. У ці дні я навіть отримав повідомлення від нашого тренера. Ми поговорили, але будемо чекати кінця цієї історії.

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У мене є ще півтора року контракту з Шахтарем. Я сподіваюся, що все може статися так, як я хочу. Справа навіть не в грошах, а в мені. Я хочу повернутися до своєї сім'ї. Я маю намір поговорити з керівництвом Інтернасьйонала у грудні і подивитися, що ми можемо зробити", – сказав Тайсон для Revista Colorada.

Нагадаємо, 32-річний хавбек вже тривалий час натякає про бажання покинути Шахтар. Раніше гравцем цікавився Мілан, але "россонері" не мали наміру платити за Тайсона 30 млн євро.

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Теги
Трансфери Інтернасьйонал Інтернасьйонал Тайсон Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря
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