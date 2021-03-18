Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна обгрунтував несподіваний вибір складу на матч-відповідь 1/8 ЛЄ проти Роми.

Луїш Каштру вирішив залишити у запасі двох зірок "гірників" – Марлоса і Тайсона.

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"Тайсон і Марлос професіонально поставилися до рішення тренера. Сьогодні вийшли футболісти, які перебувають у кращій формі", – запевнив Срна у коментарі каналу Футбол.

Нагадаємо, у першому матчі Шахтар програв Ромі з рахунком 0:3. Тоді Тайсон з Марлосом вийшли у основі.

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